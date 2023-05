Google a décidé une nouvelle fois de tacler Apple à l’occasion de sa conférence I/O 2023, cela concerne l’absence du RCS sur iPhone. Le RCS est le successeur du SMS, avec des fonctionnalités qui peuvent rappeler iMessage, WhatsApp et d’autres messageries : les photos et vidéos envoyées sont de meilleure qualité, les conversations de groupe sont mieux gérées, il est possible de converser depuis une connexion Wi-Fi et plus encore

Google assure qu’il y a désormais 800 millions d’utilisateurs pour le RCS dans le monde et le cap du milliard devrait être atteint d’ici la fin de l’année. C’est disponible sur Android, mais pas sur iOS. Apple n’est pas vraiment intéressé, préférant garder iMessage d’un côté et les SMS classiques de l’autre.

« Nous espérons que tous les systèmes d’exploitation mobiles comprendront le message et adopteront le RCS. Ainsi, nous pourrons tous nous retrouver dans la conversation de groupe, quel que soit l’appareil que nous utilisons », a déclaré Sameer Samat, vice-président d’Android. Les personnes présentes à la conférence ont applaudi après cette déclaration.

Il faut savoir que Google insiste comme ce n’est pas permis concernant le support du RCS sur iPhone. Le groupe a diffusé une publicité à Las Vegas, a lancé la campagne publicitaire « Get The Message » sur Internet, en parle à plusieurs reprises lors de ses conférences et plus encore.

Mais Apple n’est pas intéressé par le RCS. « Je n’entends pas nos utilisateurs demander que nous mettions beaucoup d’énergie là-dessus à ce stade », avait déclaré Tim Cook, le patron d’Apple, en septembre.