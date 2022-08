Google continue de demander à Apple d’ajouter le support du RCS, le successeur du SMS, dans iOS afin que les utilisateurs iOS et Android aient une bonne expérience de messagerie. Le groupe fait aujourd’hui campagne (Get the Message) sur un site dédié.

Le site dédié vise à résoudre le problème des bulles vertes et bleues entre les utilisateurs d’iPhone et de smartphones Android, ainsi que les problèmes de messagerie multiplateforme comme les photos et les vidéos de mauvaise qualité, les problèmes de groupe, le chiffrement de bout en bout, les accusés de réception et les indicateurs de frappe, en soulignant que ces problèmes pourraient être résolus si Apple adoptait le RCS. « Il est temps pour Apple de réparer les textos », peut-on lire sur le site de Google. Ou encore : « Apple doit réparer ce qui est cassé ».

Google liste les problèmes actuels avec le SMS (photos/vidéos de mauvaise qualité, pas de SMS par Wi-Fi, etc) et assure que « Apple crée ces problèmes lorsque nous nous envoyons des SMS à partir d’iPhone et de téléphones Android, mais ne fait rien pour les résoudre ».

Google invite les utilisateurs à se mettre en contact avec Apple, que ce soit via les réseaux sociaux ou d’autres moyens, pour mettre la pression sur le constructeur afin qu’il ajoute le support du RCS dans iOS. Google ajoute que le RCS pourrait connecter tous les utilisateurs de smartphones et proposer une expérience moderne, en plus d’être mieux sécurisée.

Pour rappel, Google a déjà taclé Apple à plusieurs reprises comme nous l’avions indiqué dans de précédents articles :