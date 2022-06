Google profite de la sortie de Honestly, Nevermind, le nouvel album de Drake et de sa musique Texts Go Green pour tacler Apple et l’absence du RCS sur iPhone. Pour rappel, le RCS est le successeur du SMS qui propose une expérience similaire à iMessage avec davantage de fonctionnalités.

Google critique encore l’absence du support du RCS par Apple

Le RCS offre plusieurs avantages par rapport au SMS. Il y a les accusés de réception, le chiffrement des conversations, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi et plus encore. iMessage propose déjà tout cela depuis un moment maintenant, mais ça se limite aux produits Apple. L’avantage du successeur du SMS est qu’il peut être compatible avec les iPhone et smartphone Android… encore faudrait-il qu’Apple l’adopte.

Au vu de la situation, Google a donc publié une vidéo sur Twitter avec l’instrumental de la musique Texts Go Green de Drake, sachant que le titre fait référence aux SMS en verts sur iPhone (et aux iMessages en bleu). Le texte de la vidéo indique :

L’équipe Android pense que la nouvelle chanson de Drake, Texts Go Green, est un vrai banger. Elle fait référence au phénomène lorsqu’un utilisateur d’iPhone se fait bloquer. Ou essaie d’envoyer un texto à quelqu’un qui n’a pas d’iPhone. Dans tous les cas, c’est assez dur. Si seulement une équipe d’ingénieurs super talentueuse chez Apple pouvait résoudre ce problème. Parce que c’est un problème que seul Apple peut résoudre. Ils ont juste à adopter le RCS, en fait. Cela rendrait aussi les messages plus sûrs. On dit ça comme ça. Superbe chanson au passage.

#TextsGoGreen hit us different, that’s why we had to drop this unofficial lyric explainer video #GetTheMessage 💚😏 pic.twitter.com/dPxt9yZjCG — Android (@Android) June 18, 2022

D’autres tacles dans l’année

Ce n’est pas la première fois que Google tacle Apple pour l’absence du RCS sur iPhone. La dernière attaque remonte au mois dernier lors de la conférence Google I/O. « Nous espérons que tous les systèmes d’exploitation mobiles comprendront le message et passeront au RCS, afin que vos messages restent privés, quel que soit l’appareil que vous utilisez », avait déclaré un cadre de l’entreprise. Un autre tacle avait lieu en janvier dernier avec des tweets de Hiroshi Lockheimer, le vice-président d’Android. Ce dernier indiquait vouloir qu’Apple supporte le RCS sur iPhone, pas proposer iMessage sur Android.