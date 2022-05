Google a organisé aujourd’hui sa conférence I/O et a fait de nombreuses annonces… et en a profité pour tacler Apple concernant le RCS. Il s’agit du successeur du SMS qui se veut plus complet, mais Apple ne le supporte pas.

Nouvelle attaque de Google contre Apple et le RCS

Google propose déjà le support du RCS sur Android. Celui-ci offre plusieurs avantages par rapport au SMS et se rapproche en réalité d’iMessage. Il y a les accusés de réception, le chiffrement des conversations, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi et plus encore.

« Nous espérons que tous les systèmes d’exploitation mobiles comprendront le message et passeront au RCS, afin que vos messages restent privés, quel que soit l’appareil que vous utilisez », a déclaré un cadre de Google lors de la conférence I/O. On devine assez facilement qu’il fait référence à Apple et plus exactement à iOS, bien que ni l’un ni l’autre ne soient cités. Google en profite pour annoncer qu’il y a 500 millions d’utilisateurs mensuels pour le RCS sur Android.

Premier tacle en début d’année

En janvier dernier, Hiroshi Lockheimer, le vice-président d’Android chez Google, avait publié une série de tweets visant Apple. Il disait vouloir qu’Apple propose le support du RCS sur iPhone et non iMessage sur Android. Techniquement, Apple pourrait remplacer le support du SMS par celui du RCS, mais le fabricant ne semble pas partant pour l’instant. Aura-t-on une surprise avec iOS 16 ? Réponse à la keynote de la WWDC le 6 juin.

Voici les différentes annonces de Google aujourd’hui :