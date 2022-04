Apple annonce aujourd’hui les dates pour sa WWDC 2022, ce sera du 6 au 10 juin. L’évènement sera une nouvelle fois exclusivement en ligne. Apple fait donc comme Google avec sa conférence I/O et choisit de ne pas revenir à un format en présentiel. Le retrait des restrictions en lien avec le Covid-19 n’est visiblement pas suffisant.

Apple officialise la WWDC 2022

La WWDC 2022 sera un événement notable, notamment avec la présentation d’iOS 16 sur iPhone, d’iPadOS 16 sur iPad, de macOS 13 sur Mac, de tvOS 16 sur Apple TV et de watchOS 9 sur Apple Watch. Le rendez-vous pourra être suivi gratuitement par tous les développeurs. C’est l’avantage des sessions en ligne. Pour rappel, le ticket pour les WWDC physiques dépassait les 1 500 dollars.

« Au cœur de son projet, la WWDC a toujours été un forum pour créer des liens et bâtir une communauté », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente d’Apple chargée des relations mondiales avec les développeurs et du marketing pour l’entreprise et l’éducation. « Dans cet esprit, la WWDC 2022 invite les développeurs du monde entier à se réunir pour explorer comment donner vie à leurs meilleures idées et repousser les limites du possible. Nous aimons être en contact avec nos développeurs, et nous espérons que tous nos participants repartiront dynamisés par leur expérience ».

Le 6 juin sera le jour le plus important pour le grand public avec la keynote d’ouverture. C’est à cette occasion qu’on découvrira iOS 16, macOS 13, tvOS 16, watchOS 9 et d’autres choses. On peut aussi s’attendre à quelques annonces matérielles. Aura-t-on le droit au Mac Pro Apple Silicon ? Comme on peut s’en douter, Apple ne dit rien pour l’instant.

Apple ajoute qu’il organisera une journée spéciale pour les développeurs et les étudiants à l’Apple Park le 6 juin pour regarder ensemble la keynote et le State of the Union. Le State of the Union est l’équivalent de la keynote, mais avec un accent tout particulier pour les développeurs et non le grand public.