Apple ne propose pas encore un Mac Pro avec sa propre puce et non un processeur Intel, mais le groupe a fait du teasing aujourd’hui lors de sa keynote. On peut donc imaginer que l’annonce se fera cette année.

Un Mac Pro Apple Silicon en approche

John Ternus, vice-président d’Apple chargé de l’ingénierie matérielle, a évoqué un nouveau Mac Pro avec une puce maison sur la scène de la keynote afin de dissiper toute confusion sur les plans de la société concernant le prochain ordinateur. En parlant de la transition vers l’Apple Silicon sur l’ensemble de la gamme des Mac, John Ternus a déclaré qu’il n’y avait « plus qu’un seul produit à faire : Mac Pro », avant d’ajouter que « ce sera pour un autre jour ».

Une potentielle présentation de ce nouveau Mac Pro pourrait se faire en juin lors de la WWDC. Il y a déjà eu des bruits de couloir faisant état qu’Apple avait d’autres Mac prévus pour la période de mai/juin.

Aujourd’hui, Apple a annoncé un nouveau Mac, à savoir le Mac Studio. Cet ordinateur est l’équivalent d’un Mac mini, mais surboosté. Il existe un modèle puissant avec la puce M1 Max et un modèle encore plus puissant avec la nouvelle puce M1 Ultra. En accompagnement, on retrouve l’écran Studio Display.

L’ensemble est déjà très intéressant pour les utilisateurs professionnels. Mais ceux qui veulent toujours plus de puissance devront atteindre le prochain Mac Pro.