Le M1 Ultra fait parler la poudre sous le boitier du Mac Studio. Mais comment Apple est-il parvenu à obtenir ce niveau de puissance (qu’il faudra encore vérifier par des tests/benchs) ? L’explication la plus simple et à la fois la plus juste, c’est que le M1 Ultra n’est pas une puce, mais bien DEUX puces reliées entre elles via UltraFusion, une technologie de conditionnement de SoC mise au point par Apple.

Et je vous le donne en mille, les deux puces reliées entre elles sont des M1 Max. Le M1 Ultra est au final un bolide vraiment ultra impressionnant, avec 114 milliards de transistors, 128 Go de mémoire unifiée, 800 Gb/s de bande passante, sans oublier 20 cœurs de CPU (dont 16 cœurs « performances »), 64 cœurs de GPU et un moteur neuronal (NCU) à 32 cœurs. WOW !

Les deux processeurs sont reliées entre eux par plus de 10 000 signaux grâce à un interposeur en silicium, ce qui permet d’obtenir une une bande passante inter-processeurs de 2,5 To/s, ce qui est tout simplement… du jamais vu ! Malgré cet assemblage étrange (mais très sophistiqué), le M1 Ultra est bien reconnu par macOS comme étant un seul et même processeur, et ne nécessitera donc aucune forme d’adaptation particulière de la part des développeurs.

A droite et à gauche, la mémoire unifiée (128 Go)

Au final, dès que l’on aborde les performances, c’est tout simplement de la folie pure. Apple annonce ainsi des perfs brutes 8 fois supérieures à celles du M1… ou 80% supérieures à celles du Mac Pro le mieux doté en puces Xeon d’Intel ! Apple a aussi pris un malin plaisir à comparer les perfs de son Mac Studio équipé du M1 Ultra à des PC intégrant les dernières puces Intel, et là encore, la différence est abyssale, tant en terme de puissance que de consommation énergétique.

La partie GPU s’annonce tout aussi exceptionnelle, avec pas moins de 21 teraflops de puissance d’affichage/rendu, 660 gigatexels/secondes ou bien encore 330 gigapixels/secondes. Pour rappel on parle bien ici d’une puce graphique intégrée, pas d’un GPU dédié. Phénoménal.

Après ce déluge de chiffres, on se prend déjà à rêver à ce que donnera le M2 Ultra… en 2023. La concurrence ferait bien de commencer à se réveiller.