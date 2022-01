Hiroshi Lockheimer, le vice-président d’Android chez Google, continue de parler du RCS et de l’absence de support chez Apple. Il a évoqué ce sujet dans un tweet ce week-end et surenchérit aujourd’hui avec d’autres messages.

Google insiste : Apple doit proposer le support du RCS

Le message est clair : Google veut qu’Apple supporte le RCS, à savoir le successeur du SMS, et non que le fabricant propose iMessage sur Android. Le RCS est beaucoup plus moderne que le SMS et offre plusieurs avantages. Il y a les accusés de réception, le chiffrement des conversations, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi et plus encore. On est très proche d’iMessage dans l’idée.

« Nous ne demandons pas à Apple de rendre iMessage disponible sur Android. Nous demandons à Apple de prendre en charge la norme industrielle pour la messagerie moderne (RCS) dans iMessage, tout comme ils prennent en charge les anciennes normes SMS/MMS », a tweeté Hiroshi Lockheimer. Pourquoi ? Parce que le RCS fonctionne partout, à l’instar du SMS. C’est une solution de repli. Il note qu’envoyer un SMS est un moyen de s’assurer que la personne recevra le message. Google souhaite la même chose avec le RCS pour une norme nettement plus moderne.

Why is this important? Phone number-based messaging is the fallback that we all know will work. — Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) January 10, 2022

iMessage ne doit pas mourir pour autant

En soi, Google ne demande pas à ce qu’Apple mette fin à iMessage et propose uniquement le support du RCS sur iPhone. L’idée est que le RCS sur iPhone soit utilisé à la place du SMS quand un utilisateur converse avec un utilisateur Android (ou un n’importe quel autre téléphone qui n’utilise pas iMessage). « Le support de RCS améliorerait l’expérience des utilisateurs iOS et Android. C’est exact, le RCS améliorera également l’expérience et la vie privée des utilisateurs iOS », souligne Hiroshi Lockheimer.

By not incorporating RCS, Apple is holding back the industry and holding back the user experience for not only Android users but also their own customers. — Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) January 10, 2022

« Apple freine l’industrie et l’expérience utilisateur non seulement pour les utilisateurs Android, mais aussi pour ses propres clients », ajoute le vice-président. Il conclut en disant : « Nous sommes heureux de travailler avec Apple pour faire de l’interopérabilité RCS une réalité ».