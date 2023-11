Apple a surpris un peu tout le monde en annonçant l’arrivée du RCS, le successeur du SMS, sur iPhone en 2024. Google a réagi à cette décision et dit vouloir travailler avec son concurrent pour proposer la meilleure expérience de messagerie entre iOS et Android.

Dans une déclaration à CNN, Google indique :

Chacun mérite de communiquer avec les autres de manière moderne et sécurisée, quel que soit son téléphone. C’est pourquoi nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’industrie de la téléphonie mobile pour accélérer l’adoption de RCS, et nous sommes heureux de voir Apple faire le premier pas aujourd’hui en adoptant le RCS. Nous nous félicitons de la participation d’Apple à notre travail en cours avec la GSMA pour faire évoluer le RCS et rendre la messagerie plus équitable et plus sûre, et nous sommes impatients de travailler avec eux pour mettre en œuvre cela sur iOS d’une manière qui fonctionne bien pour tout le monde.

Le RCS propose les accusés de réception, le chiffrement des conversations (du moins chez Google), l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi et plus encore. L’idée est que les utilisateurs Android et iOS puissent avoir cette expérience commune. Ce n’est pas iMessage, mais on s’y rapproche.

Pour l’instant, Google dispose de sa propre implémentation chiffrée de bout en bout avec l’application Messages sur Android. Apple n’a pour le moment pas évoqué son propre système pour le chiffrement avec le RCS. Et il semble peu probable qu’il adopte le système de Google par rapport à la vie privée.