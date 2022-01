Comme chacun sait, iMessage est uniquement disponible sur les produits Apple et Google critique ce point, estimant que les utilisateurs Android sont mis de côté. Selon Google, Apple traite les utilisateurs Android comme des citoyens de seconde zone.

Quand Google critiquent iMessage

Les iMessages sont en bleu et les SMS avec les utilisateurs Android (ou ceux avec un iPhone qui n’activent pas iMessage) sont en vert. Cela a fait d’iMessage un symbole de statut social parmi les adolescents (surtout aux États-Unis), créant une pression pour que les jeunes achètent des iPhone. Se montrer dans une discussion de groupe sous la forme d’une bulle verte est devenu, pour certains, un faux pas social. Cela peut surprendre et c’est pourtant une réalité. Le Wall Street Journal a récemment consacré un article à ce sujet.

« iMessage ne devrait pas bénéficier de l’intimidation. Les messages devraient nous rassembler et la solution existe. Réglons cela comme une seule industrie », a tweeté le compte Twitter officiel d’Android. Il cite un tweet de Hiroshi Lockheimer, un vice-président de Google qui supervise Android, Chrome, Chrome OS, le Play Store et Google Photos. « Le verrouillage d’iMessage par Apple est une stratégie documentée. Utiliser la pression des pairs et l’intimidation comme moyen de vendre des produits n’est pas sincère pour une entreprise dont l’humanité et l’équité sont au cœur de son marketing. Les normes existent aujourd’hui pour résoudre ce problème », a-t-il indiqué.

iMessage should not benefit from bullying. Texting should bring us together, and the solution exists. Let’s fix this as one industry. 💚💙 https://t.co/18k8RNGQw4 — Android (@Android) January 8, 2022

Le RCS à la rescousse

La solution implicitement évoquée est le RCS, à savoir le successeur du SMS. C’est déjà en place sur Android et offre plusieurs avantages, dont des accusés de réception, des envois d’images et de vidéos en bonne qualité, des conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi et plus encore. Apple ne prend pas en charge le RCS avec ses produits et se contente du SMS en roue de secours si iMessage n’est pas disponible.

En parlant de messagerie, Google n’est pas un bon élève. Comme l’a fait remarquer Ron Amadeo, rédacteur en chef d’Ars Technica, sur Twitter, le géant de la recherche a lancé 13 applications de messagerie distinctes depuis la sortie d’iMessage en 2011. La plupart d’entre elles ont échoué.