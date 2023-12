C’est reparti pour le blocage d’iMessage sur Android, avec Apple qui n’apprécie pas vraiment l’application Beeper Mini. Mais le point positif est que cela ne concerne pas tout le monde et qu’il existe un correctif.

Un petit blocage d’iMessage sur Android

Dans un message sur X/Twitter, Beeper annonce qu’Apple « semble délibérément bloquer l’envoi des iMessages à environ 5% des utilisateurs de Beeper Mini ». Pourquoi 5% et non la totalité ? Ce n’est pas précisé dans l’immédiat.

Mais contrairement au premier blocage qui a eu lieu en début de semaine, il existe ici un correctif. « Désinstaller et réinstaller Beeper Mini résout le problème », peut-on lire. Beeper ajoute qu’un correctif ne nécessitant pas une désinstallation puis une réinstallation est en cours de développement, mais il ne sera pas disponible aujourd’hui.

Eric Migicovsky, le patron de Beeper, a également commenté la situation avec un message sur X/Twitter, faisant un lien avec Epic Games et sa récente victoire face à Google devant la justice. « Je comprends que cette incertitude soit ridiculement ennuyeuse pour nos utilisateurs. Je ne me sentirai pas mal si vous vous retirez pour l’instant. Nous vous tiendrons au courant lorsque les choses seront à nouveau opérationnelles. Tim Sweeney et Epic ont gagné cette semaine contre [Google]. Nous avons une chance. Nous n’abandonnons pas », dit-il.

Pour rappel, Beeper Mini proposait au départ iMessage sur Android sans compte Apple, en se connectant directement aux serveurs d’Apple. Le prix était de 2$/mois. Apple a ensuite bloqué la méthode. Beeper a donc proposé une nouvelle version gratuite de son application et la nouvelle méthode implique de se connecter avec un compte Apple. Comme nous pouvons le voir, cela reste fonctionnel… pour l’instant.