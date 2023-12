Beeper Mini est une nouvelle application qui permet d’avoir iMessage sur Android, alors que c’est normalement réservé aux produits Apple comme l’iPhone. Il y a déjà eu des tentatives dans le passé, mais il y a un élément notable aujourd’hui : il n’est pas nécessaire d’avoir un compte Apple.

iMessage sur Android avec Beeper Mini

Le mois dernier, Nothing a lancé l’application Nothings Chats en collaboration avec Sunbird pour proposer iMessage sur Android. Mais l’application a été rapidement retirée parce que sa sécurité était tout sauf au point. Cela impliquait notamment de se connecter avec un compte Apple (sur une page HTTP…). L’application utilisait ensuite le compte Apple pour se connecter sur un Mac mini et ainsi proposer iMessage.

Ici, Beeper Mini assure avoir trouvé une méthode qui ne nécessite pas d’avoir un compte Apple. Il suffit de télécharger l’application et de discuter avec des contacts qui ont un iPhone. Vous aurez alors iMessage (et les bulles bleues !), alors que vous avez un smartphone Android entre les mains.

Aussi, il y a le chiffrement de bout en bout. Ni Beeper ni Apple ne peuvent consulter vos messages. La clé de chiffrement reste sur votre smartphone, elle n’est pas mis en ligne sur un serveur. Idem pour vos contacts, la liste reste sur votre appareil et n’est pas mise en ligne sur un serveur.

Mais comment est-ce possible ? Beeper affirme avoir procédé à une rétro-ingénierie d’iMessage et que sa nouvelle application se connecte directement au service d’Apple. Cela signifie que vous ne vous connectez pas avec votre identifiant Apple sur un Mac distant ou via les serveurs de Beeper — vous vous connectez directement à Apple. À partir de là, les messages et les photos/vidéos sont transmis directement de votre appareil à Apple. Aucun serveur de Beeper (ou de qui que ce soit d’autre) n’est en jeu ici, assure l’entreprise.

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de se connecter avec son compte Apple. Cela permet d’avoir une synchronisation des messages entre plusieurs appareils. Vous pouvez ainsi commencer une conversation sur le smartphone Android et la reprendre au même endroit sur votre iPad et Mac, ou inversement. La connexion avec le compte Apple envoie votre adresse e-mail, votre mot de passe et un code à deux facteurs à l’aide de requêtes HTTPS chiffrées directement aux serveurs d’Apple.

Ce n’est pas gratuit

Beeper Mini avec iMessage sur Android est disponible au téléchargement sur le Play Store. Mais attention, le service n’est pas gratuit. En effet, il y a une période d’essai gratuite de 7 jours, mais il faut ensuite payer 1,99$ par mois.