Beeper Mini, l’application qui propose iMessage sur Android, ne fonctionne plus et les premiers indices montrent qu’il s’agit d’un blocage volontaire de la part d’Apple. L’application a vu le jour cette semaine.

Apple ne veut pas d’iMessage sur Android

Avec Beeper Mini, les utilisateurs avec un smartphone Android peuvent profiter d’iMessage, alors que la messagerie d’Apple est normalement réservée aux iPhone, iPad et Mac. L’application arrive à se connecter directement aux serveurs d’Apple et à enregistrer le numéro du téléphone Android, lui permettant ainsi d’accéder à iMessage. Cela change des précédentes méthodes (comme Nothing Chats) qui consistaient à utiliser un Mac mini comme relai et se connecter avec son compte Apple. Tout cela n’est pas nécessaire ici.

Beeper Mini est gratuit la première semaine, mais il faut ensuite payer 1,99$/mois pour continuer à l’utiliser.

« Échec de la recherche sur le serveur : la demande de recherche a dépassé le temps imparti », indique Beeper Mini quand les utilisateurs essayent d’envoyer un iMessage. Eric Migicovsky, le patron de Beeper, a indiqué à TechCrunch que le blocage semble bien venir d’Apple.

Dans le même temps, Eric Migicovsky a posté un message sur X/Twitter indiquant : « restez près de vos téléphones ». Doit-on comprendre que Beeper a trouvé une parade pour contourner le blocage d’Apple ? Peut-être, rien n’est dit dans l’immédiat. Mais si c’est le cas, on peut se douter qu’Apple va bloquer la nouvelle méthode.