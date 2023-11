Apple réserve toujours iMessage à ses produits, comme l’iPhone et le Mac, et ne propose pas sa messagerie sur Android. Aujourd’hui, Nothing annonce son application Nothing Chats qui a justement vocation de proposer iMessage pour ceux qui n’ont pas d’iPhone.

iMessage sur Android avec Nothing

Voici comment Nothing présente son application :

Nothing est la première entreprise de téléphonie mobile à offrir une solution à l’un des principaux motifs de frustration entre utilisateurs d’Android et iOS. Nothing Chats est une application développée en partenariat avec Sunbird, qui vous permet d’envoyer des messages aux autres utilisateurs via les bulles bleues. Nous sommes actuellement en phase d’évaluation bêta, ce qui implique que des améliorations et plus de fonctionnalités verront le jour plus tard.

Comment ça fonctionne ? Il faut télécharger l’application Nothing Chats sur le Google Play Store puis se connecter avec son compte Apple. Autant dire qu’il faut avoir confiance sachant que votre adresse e-mail et mot de passe sont nécessaires ici. Mais Nothing tente de rassurer en indiquant :

L’architecture Sunbird permet d’envoyer un message d’un utilisateur à un autre sans avoir à l’enregistrer à aucun moment lors de son trajet. Les messages ne sont pas enregistrés sur les serveurs de Sunbird et ne sont actifs que sur votre appareil : une fois qu’ils sont reçus, ils ne peuvent être récupérés que localement sur votre appareil personnel.

Cette initiative de Nothing de proposer iMessage sur Android n’est pas en lien avec un partenariat avec Apple. En effet, le constructeur d’iPhone n’a pas donné son feu vert pour une telle pratique.

Pour sa part, Carl Pei, patron de Nothing présente l’application et explique qu’au lancement, elle prendra en charge les discussions individuelles et les messages de groupe, ainsi que les indicateurs de frappe, le partage de médias en taille originale et les mémos vocaux. Cependant, les accusés de lecture, les réactions et les réponses aux messages ne seront pas disponibles au lancement et seront « bientôt » disponibles.

L’application Nothing Chats sera disponible sur le Google Play Store dès le 17 novembre en Europe et aux États-Unis. En plus d’iMessage, elle supportera le RCS. Mais il est bon de souligner qu’elle sera uniquement disponible avec le Nothing Phone (2).