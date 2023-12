24 heures après avoir bloqué Beeper Mini, l’application qui permet d’avoir iMessage sur Android, Apple a réagi en annonçant avoir pris des mesures nécessaires.

Apple prend la parole sur le blocage d’iMessage sur Android

Beeper Mini a trouvé une méthode pour se connecter aux serveurs d’Apple et ainsi proposer iMessage aux détenteurs d’un smartphone Android, sans avoir un compte Apple. Sans surprise, le fabricant d’iPhone n’apprécie pas cette pratique et a donc bloqué le système. Il a fait la déclaration suivante auprès de The Verge :

Chez Apple, nous concevons nos produits et services avec des technologies de pointe en matière de confidentialité et de sécurité, conçues pour permettre aux utilisateurs de contrôler leurs données et d’assurer la sécurité de leurs informations personnelles. Nous avons pris des mesures pour protéger nos utilisateurs en bloquant les techniques qui exploitent de fausses informations d’identification pour accéder à iMessage. Ces techniques présentaient des risques importants pour la sécurité et la vie privée des utilisateurs, notamment en exposant les métadonnées et en permettant l’envoi de messages indésirables, de spam et d’attaques par hameçonnage. Nous continuerons à faire des mises à jour à l’avenir pour protéger nos utilisateurs.

Beeper a tenu à réagir à la déclaration d’Apple avec le message suivant :

Nous soutenons de ce que nous avons construit. Beeper Mini préserve la confidentialité de vos messages et renforce la sécurité par rapport aux SMS non chiffrés. Si quelqu’un prétend le contraire, nous serions heureux de donner notre code source complet à une tierce partie mutuellement acceptée pour évaluer la sécurité de notre application.

Avant le message d’Apple, Beeper assurait avoir un correctif en préparation pour rétablir iMessage sur Android. Mais le correctif n’est toujours pas là. Et même s’il arrive, on se doute qu’Apple va le bloquer dans la foulée. Viendra alors un jeu du chat et de la souris. Il serait surprenant que Beeper arrive à contourner chaque blocage.