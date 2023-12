Apple fait tout pour bloquer Beeper Mini, l’application qui propose iMessage sur Android. Mais pour des sénateurs, la pratique est discutable et ils réclament une enquête du département de la Justice (DoJ) des États-Unis visant Apple.

Le blocage d’iMessage sur Android dérange

Les législateurs, dont la sénatrice Amy Klobuchar et le sénateur Mike Lee, ont écrit dans une lettre qu’ils étaient « préoccupés par le fait que les récentes mesures prises par Apple pour désactiver Beeper Mini nuisent à la concurrence, éliminent des choix pour les consommateurs et décourageront l’innovation et l’investissement futurs dans des services de messagerie interopérables ».

« Nous craignons également que ce type de tactique ne refroidisse plus largement les investissements et l’innovation futurs de ceux qui cherchent à concurrencer les gardiens numériques existants », écrivent les législateurs dans leur lettre adressée à Jonathan Kanter, le plus haut responsable antitrust du ministère de la Justice aux États-Unis. Selon eux, il faudrait « examiner si ce comportement potentiellement anticoncurrentiel d’Apple a violé les lois antitrust ».

Beeper Mini a trouvé une méthode pour se connecter sur les serveurs d’iMessage pour se faire passer comme un produit Apple. Ainsi, les smartphones Android ont accès à iMessage. Apple a ensuite annoncé lutter contre l’application sachant que sa pratique est techniquement un hack.

La potentielle enquête visant Apple ne devrait pas forcément lui donner tort concernant le fait de bloquer la méthode utilisée par Beeper Mini. Par contre, le fait qu’Apple refuse de proposer iMessage sur Android pourrait être considéré comme une pratique anticoncurrentielle.

Concernant Android et iOS, la messagerie va s’améliorer en 2024 avec le support du RCS, le successeur du SMS, sur les produits Apple. L’expérience sera similaire à iMessage. Mais le RCS ne propose pas (de base) le chiffrement de bout en bout des conversations.