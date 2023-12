Apple fait le nécessaire pour bloquer Beeper Mini, l’application qui permet d’avoir iMessage sur Android, mais cela ne plaît pas vraiment au département de la Justice (DOJ) des États-Unis et à la FTC, à savoir l’autorité américaine de la concurrence. Cela intervient peu de temps après la demande de sénateurs américains.

Selon le New York Times, le département de la Justice des États-Unis s’intéresse à cette affaire du blocage par Apple. Le 12 décembre, l’équipe de Beeper Mini a rencontré les avocats antitrust du ministère. Eric Migicovsky, cofondateur de la société mère de l’application, Beeper, a refusé de commenter la réunion, mais le ministère est au milieu d’une enquête de quatre ans sur le comportement anticoncurrentiel d’Apple.

De son côté, la FTC indique :

Face aux préoccupations concernant les comportements anticoncurrentiels, les entreprises peuvent invoquer des raisons de protection de la vie privée et de sécurité pour justifier leur refus de voir leurs produits et services interopérer avec ceux d’autres entreprises. En tant qu’agence chargée de l’application des lois sur la concurrence et la protection des consommateurs, la Commission est particulièrement bien placée pour évaluer les allégations relatives à la protection de la vie privée et à la sécurité des données qui ont une incidence sur la concurrence.