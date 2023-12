Beeper Mini cherche des parades pour continuer à proposer iMessage sur Android. La dernière solution en date est d’avoir un Mac ou un ami sur Beeper qui dispose d’un Mac.

Un Mac devient nécessaire

Dans une note, les développeurs de Beeper Mini indiquent :

Lorsque vous vous connectez à iMessage sur Beeper, nous devons envoyer des informations d’identification appelées « données d’enregistrement » à partir d’un vrai Mac. Jusqu’à présent, nous avons utilisé notre propre flotte de serveurs Mac pour fournir ces données. Malheureusement, cela s’est avéré être une cible facile pour Apple, car des milliers d’utilisateurs de Beeper utilisaient les mêmes données d’enregistrement.

L’idée est donc d’avoir son propre Mac pour générer des « données d’enregistrement » qui sont uniques à chaque utilisateur. Ainsi, Apple ne va pas bannir l’usage d’iMessage parce que la requête initiale a été faite depuis un Mac utilisé par une personne. Grâce à cette correction, qui arrivera aujourd’hui, les utilisateurs de Beeper Cloud et Mini pourront à nouveau utiliser iMessage sur Android.

Le problème ici est qu’on s’éloigne de plus en plus du fonctionnement de base. Au départ, Beeper Mini ne nécessitait pas de compte Apple ni de Mac (ou autre produit Apple). L’application arrivait à se connecter sur les serveurs d’Apple. Il y a ensuite eu un blocage d’Apple. Une mise à jour a donc permis d’utiliser l’adresse e-mail plutôt que le numéro de téléphone. Maintenant, on apprend qu’il faudra un Mac…

L’affaire a en tout cas fait du bruit, à tel point que des sénateurs américains veulent qu’une enquête visant Apple soit ouverte. Il est critiqué le fait qu’Apple ne permet pas d’avoir une bonne messagerie entre iOS et Android