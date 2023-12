Apple a déjà annoncé avoir bloqué Beeper Mini, l’application qui permet d’avoir iMessage sur Android. Mais aujourd’hui, Beeper annonce être de retour. Attention toutefois : la méthode a changé. L’installation se fait manuellement à cette adresse, avant une arrivée sur le Google Play Store.

Le retour d’iMessage sur Android (pendant combien de temps ?)

Le point fort de Beeper Mini dans sa version originale était qu’il n’était pas nécessaire d’avoir un compte Apple pour profiter d’iMessage sur son smartphone Android. L’application était en mesure de se connecter directement aux serveurs d’Apple pour enregistrer le numéro de téléphone de l’utilisateur, lui donnant ainsi accès à la messagerie. Mais Apple a bloqué la méthode.

Aujourd’hui, Beeper annonce qu’iMessage sur Android fonctionne de nouveau, mais il faut désormais utiliser un compte Apple. « Les messages seront envoyés et reçus via votre adresse e-mail plutôt que via votre numéro de téléphone. Nous travaillons actuellement à la mise en place d’un correctif », indique le groupe. Il précise avoir retiré l’enregistrement des numéros de téléphone des utilisateurs pour iMessage. Cela doit leur permettre de recevoir normalement les SMS standards.

Au vu de la situation, Beeper Mini est maintenant une application gratuite. Il y avait auparavant une période d’essai gratuite d’une semaine, avant un abonnement mensuel de 2$/mois.

La vraie question maintenant est de savoir pendant combien de temps Beeper Mini va encore fonctionner pour proposer iMessage sur Android. La version originale a tenu 3 jours. Beeper ajoute que son application a comptabilisé plus de 100 000 téléchargements lors des premières 48 heures.

La déclaration d’Apple

Pour rappel, voici ce qu’Apple a indiqué ce week-end pour justifier le blocage de Beeper Mini :