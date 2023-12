Beeper Mini annonce la couleur : la méthode pour profiter d’iMessage sur Android avec l’aide d’un iPhone jailbreaké est l’ultime solution. Si Apple la bloque, ce sera fini pour l’application.

Beeper Mini tente le tout pour le tout

Comme indiqué plus tôt, Beeper Mini va inviter les utilisateurs à se procurer un iPhone pour faire fonctionner iMessage sur leur téléphone Android. Ils devront ensuite installer un outil gratuit pour générer un code d’enregistrement d’iMessage qui rétablira la possibilité d’enregistrer des numéros de téléphone sur le service. Mais l’iPhone doit d’abord être jailbreaké et il doit rester branché sur le secteur à la maison et connecté au Wi-Fi pour les demandes périodiques de réenregistrement.

Que se passe-t-il pour ceux qui n’ont pas un iPhone jailbreaké sous la main ? Beeper proposera un abonnement pour quelques dollars par mois pour avoir un tel iPhone jailbreaké. Ce sera disponible au début de 2024 si la demande existe.

« Nous pensons avoir créé quelque chose qu’Apple peut tolérer. Nous ne prévoyons pas pour l’instant de réagir si cette solution est mise hors ligne », indique maintenant Beeper. Il faut dire que l’application a déjà connu plusieurs blocages d’Apple.

Au départ, il suffisait de télécharger Beeper Mini sur son smartphone Android et le numéro de téléphone était enregistré sur les serveurs d’iMessage. Il était donc possible d’utiliser normalement iMessage sur son smartphone Android. Apple a ensuite bloqué la méthode. Beeper a donc trouvé une parade nécessitant un compte Apple. Il y a eu un autre blocage. Maintenant, il faut un compte Apple… et un Mac. Et voilà désormais qu’il est question d’un iPhone jailbreaké.