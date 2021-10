Hiroshi Lockheimer, un vice-président de Google qui supervise Android, veut aider Apple à proposer le RCS sur iPhone. Il s’agit du successeur du SMS qui se veut déjà une réalité chez Android et ressemble à iMessage dans l’idée.

Le SMS est un système qui n’est pas moderne. C’est là que le RCS entre en jeu. Les photos et vidéos envoyées sont de meilleure qualité, les conversations de groupe sont mieux gérées, il est possible de converser depuis une connexion Wi-Fi, il y a le chiffrement de bout en bout (sauf pour les conversations de groupe) et plus encore. Le problème actuel est que les utilisateurs Android peuvent profiter entre eux du successeur du SMS, mais pas s’ils conversent avec des personnes ayant un iPhone. Le problème vient du fait qu’iOS ne supporte pas le protocole.

Le compte Twitter officiel pour Android a cité un tweet indiquant que le golfeur Bryson DeChambeau fait partie des personnes qui ont un smartphone Android et s’affiche donc en vert dans les conversations de groupe avec les utilisateurs d’iPhone (vert = SMS ; bleu = iMessage). « La veste verte est la prochaine étape pour notre roi de la bulle verte », a tweeté le compte Twitter officiel d’Android. Hiroshi Lockheimer a ensuite cité ce tweet en indiquant : « Les discussions de groupe n’ont pas besoin de se casser de cette façon. Il existe une solution très claire. Voici une invitation ouverte aux personnes qui peuvent y remédier : nous sommes là pour vous aider ».

💚 Group chats don't need to break this way. There exists a Really Clear Solution. Here's an open invitation to the folks who can make this right: we are here to help. 💚💙 https://t.co/4P6xfsQyT0

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) October 7, 2021