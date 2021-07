Google pousse Apple à adopter le RCS pour remplacer le SMS

Le RCS commence sérieusement à devenir une réalité du côté d’Android. Il s’agit du successeur du SMS qui, dans l’idée, se rapproche d’iMessage. Les photos et vidéos envoyées sont de meilleure qualité, les conversations de groupe sont mieux gérées, il est possible de converser depuis une connexion Wi-Fi et plus encore. À cela s’ajoute le fait que Google a récemment activé le chiffrement de bout en bout.

Google veut qu’Apple mette le RCS sur iOS

Mais il y a un mais : Apple ne prend pas en charge le RCS sur iOS. Un utilisateur Android qui converse avec un autre utilisateur Android peut profiter du RCS au lieu du SMS. En revanche, un utilisateur Android qui discute avec un utilisateur iPhone se contente du SMS qui n’est pas un système sécurisé.

Google aimerait donc bien qu’Apple adopte le RCS sur iOS afin que tout le monde puisse profiter d’une meilleure sécurité. Voici ce que déclare Hiroshi Lockheimer, le vice-président d’Android, de Chrome OS et du Play Store à The Verge :

À l’avenir, l’expérience de messagerie par défaut sur Android sera plus sécurisée. L’expérience de messagerie de repli sur l’autre plateforme [iOS] n’aura pas de chiffrement s’il s’agit toujours de SMS. Je pense que c’est une dynamique assez intéressante et j’espère que, comme tout le monde se concentre sur la sécurité et la vie privée, cela deviendra une partie importante de la discussion.

En l’état, le seul moyen pour les utilisateurs Android et iOS de communiquer entre eux de manière chiffrée est d’utiliser une application tierce, comme WhatsApp et Signal. Le fait d’avoir le RCS sur iOS permettrait d’avoir un support natif et s’assurer d’avoir une conversation chiffrée, que le contact ait un iPhone ou un smartphone Android. Mais Apple ne dit rien pour l’instant concernant le support du successeur du SMS. Le groupe préfère miser sur iMessage qui existe uniquement sur ses appareils.