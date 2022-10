Google a organisé une conférence aujourd’hui pour annoncer les Pixel 7 et 7 Pro, la Pixel Watch et donner un nouvel aperçu de sa Pixel Tablet. Le groupe en a aussi profité pour tacler Apple.

Des tacles de Google contre Apple

L’une des nouveautés de l’iPhone 14 est la détection des accidents. Le téléphone peut automatiquement appeler les secours et partager des informations en cas de détection d’accident, sans l’intervention de l’utilisateur.

Brian Rakowski, un cadre de Google, a mentionné sur scène que Google est un innovateur dans le domaine des smartphones et que, pour cette raison, l’entreprise « prend comme un compliment » le fait que d’autres sociétés suivent son exemple. Bien sûr, par « autres », Google fait référence à Apple. Il a notamment souligné que la détection des accidents existe sur les Pixel depuis trois ans. Aussi, l’iPhone 14 Pro propose l’écran toujours allumé (Always-On Display). Là encore, le cadre de Google a rappelé que cela existait déjà sur les Pixel, et ce depuis 2017.

Ce n’est pas fini puisque Google a fait un autre tacle à Apple, cette fois concernant le RCS. Ce successeur du SMS propose un expérience plus ou moins similaire à iMessage : accusés de réception, chiffrement des conversations, envoi d’images et vidéos en bonne qualité, conversations de groupe mieux gérées, possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi et plus encore. Le support est une réalité sur Android, mais pas sur iOS et Tim Cook, le patron d’Apple, a récemment fait comprendre que ce n’était pas prévu (du moins à court terme).

Brian Rakowski a parlé du RCS pendant la conférence, notant qu’il s’agissait de « la norme industrielle moderne pour la messagerie et elle a été adoptée par la plupart de l’industrie ». Il a continué en disant espérer que « tous les fabricants d’appareils reçoivent le message et adoptent le RCS » pour « améliorer l’envoi de message pour tous les utilisateurs de smartphones ». Sur iOS, Apple reste sur le SMS.