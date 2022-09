Tim Cook a été questionné sur le fait qu’iOS ne supporte pas le RCS, qui n’est autre que le successeur du SMS et qui propose des options de messagerie modernes, se rapprochant d’iMessage. Google pousse pour qu’Apple adopte ce système (c’est déjà une réalité sur Android), mais Tim Cook suggère qu’une prise en charge ne va pas avoir lieu de sitôt et recommande même sa solution : acheter un iPhone.

RCS sur iOS ? Tim Cook recommande d’acheter un iPhone

« Je n’entends pas nos utilisateurs demander que nous mettions beaucoup d’énergie là-dessus à ce stade », a déclaré TimCook lors de la Code Conférence. L’auteur de la question a ensuite expliqué que comme sa mère utilise un smartphone Android, il ne peut pas lui envoyer certaines vidéos en raison de l’utilisation des SMS. La réponse du patron d’Apple a été de dire à la personne : « achetez un iPhone à votre mère ».

Le mois dernier, Google a lancé un site dédié pour tacler Apple et son refus de proposer le support du RCS sur iOS. Le site dédié vise à résoudre le problème des bulles vertes et bleues entre les utilisateurs d’iPhone et de smartphones Android, ainsi que les problèmes de messagerie multiplateforme comme les photos et les vidéos de mauvaise qualité, les problèmes de groupe, le chiffrement de bout en bout, les accusés de réception et les indicateurs de frappe, en soulignant que ces problèmes pourraient être résolus si Apple adoptait le RCS. « Il est temps pour Apple de réparer les textos », peut-on lire sur le site de Google. Ou encore : « Apple doit réparer ce qui est cassé ».

Google a listé les problèmes actuels avec le SMS (photos/vidéos de mauvaise qualité, pas de SMS par Wi-Fi, etc) et a assuré que « Apple crée ces problèmes lorsque nous nous envoyons des SMS à partir d’iPhone et de téléphones Android, mais ne fait rien pour les résoudre ».

Sans surprise, Apple veut mettre en avant sa messagerie iMessagerie. Et la déclaration de Tim Cook suggère que le support du RCS n’est pas prévu sur iOS.