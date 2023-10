Tim Cook a accordé une interview au média Brut pour parler de l’environnement. Il est notamment question de sortir un nouvel iPhone chaque année, parmi d’autres éléments. Cela intervient après la sortie des iPhone 15.

À la question de savoir s’il est réellement nécessaire qu’Apple propose un nouvel iPhone chaque année, Tim Cook répond :

Je pense qu’avoir un iPhone chaque année pour ceux qui le souhaitent est une bonne chose. Ce que nous faisons, c’est permettre aux gens d’échanger leur téléphone. Nous le revendons ensuite s’il fonctionne toujours. S’il ne fonctionne plus, nous avons les moyens de le démonter et d’utiliser ses matériaux pour fabriquer un nouvel iPhone.

Une autre est question est de savoir pourquoi Apple a autorisé les journalistes à se rendre à son data center et ses installations photovoltaïques au Danemark, alors que l’entreprise est normalement très privée. Tim Cook déclare :

Nous sommes une entreprise très secrète en ce qui concerne nos produits. Nous voulons garder nos produits pour nous jusqu’à qu’ils soient prêts à être annoncés, puis les montrer au monde et les présenter en détail. Mais l’environnement, c’est différent. Avec nos initiatives écologiques, nous souhaitons être très transparents car nous voulons être imités. Nous voulons que les gens regardent ce champ où nous sommes, et se disent : « je peux le faire aussi ». Et nous voulons que les gens examinent nos matériaux recyclables et disent : « je peux le faire ».

Nous sommes donc, sur tous ces projets, très transparents, car nous voulons être cette goutte d’eau qui provoque une vague, des projets que d’autres pourront observer et reproduire. Cela a un impact bien plus important d’un point de vue environnemental.