La fonction de détection d’acicdent de véhicule est l’une des nouveautés les plus intrigantes (et potentiellement les plus utiles) des nouveaux iPhone 14, 14 Pro ainsi que des Apple Watch Series 8, Ultra ou SE2. Les casse-cous de la chaine YouTube TechRax ont voulu en avoir le cœur net avec un test en conditions réelles. La procédure de test est directe : un véhicule de « crash » avec un iPhone 14 Pro attaché au dossier conducteur est alors radio commandé tout droit vers la carcasse d’un autre véhicule.



Après un premier essai raté (la voiture de test rate l’épave et manque de peu de s’écraser sur un pylône électrique), c’est le choc, et par deux fois l’iPhone 14 Pro détecte bien l’accident et commence à entamer la procédure automatique d’appel aux urgences. Pour rappel, si l’utilisateur ne stoppe pas de lui-même le compte à rebours, l’iPhone lance l’appel et envoie en même temps aux secours sa position géolocalisée. La réussite de ses essais, alors même que les crashs se produisent à faible vitesse, montre qu’Apple a bien potassé son sujet. Pour rappel, la fonction de détection d’accident s’appuie sur les données renvoyées par différents capteurs (accéléromètre, gyroscope, etc.) ainsi que sur un logiciel spécialisé.