Google a profité de 2022 pour pousser Apple à plusieurs reprises à adopter le RCS sur iOS, à savoir le successeur du SMS. Celui-ci propose une expérience similaire à iMessage et se veut déjà une réalité du côté d’Android. Voilà que l’histoire se répète en 2023.

Google veut (vraiment) qu’Apple adopte le RCS

C’est au niveau du centre commercial Harmon Corner à Las Vegas que Google a décidé d’interpeler Apple avec un panneau d’affichage numérique. On peut y lire :

Hey Apple. C’est Android La boule est peut-être tombée sur 2022, mais vous n’avez pas à laisser tomber la boule pour réparer vos photos et vidéos pixelisées. Voici un code pour faire avancer les choses…

La « boule » évoquée fait référence à la Times Square Ball. Il s’agit d’une boule horaire lumineuse à Times Square, qui représente un symbole de l’événement organisé dans le célèbre quartier de New York pour le Nouvel An. La boule descend lentement à partir de 23h59 sur un mât situé sur le toit du One Times Square pour se poser à minuit pile. Cet événement a pour nom « the ball drop » en anglais.

Ici, Google fait un jeu de mots en lien avec l’expression connue aux États-Unis et invite ainsi Apple à passer au RCS. Il y a même des lignes de code qui apparaissent, c’est dire.

Google a lancé la campagne Get the Message en août dernier, avec un site Internet mettant en avant les avantages de RCS, les accusés de réception, le chiffrement des conversations, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi et plus encore. L’idée est que les utilisateurs Android et iOS puissent avoir cette expérience commune.

Mais Apple n’est pas intéressé par le RCS. « Je n’entends pas nos utilisateurs demander que nous mettions beaucoup d’énergie là-dessus à ce stade », avait déclaré Tim Cook, le patron d’Apple, en septembre.