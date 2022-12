C’est reparti pour un tacle de Google concernant Apple et le fait que le fabricant d’iPhone refuse de supporter le RCS, à savoir le successeur du SMS. Google profite du 30e anniversaire du SMS pour évoquer ce point.

Google commence en expliquant que « la plupart du monde mobile utilise le RCS, mais il y a une entreprise qui traîne les pieds ». On devine très facilement qu’il s’agit d’une allusion à Apple.

Plus loin dans sa présentation, Google cite le nom d’Apple. Voici ce que le groupe indique :

Le RCS est conçu pour fonctionner de manière universelle, donc peu importe où vous vivez, qui fabrique votre téléphone ou le système d’exploitation qu’il utilise, vous pouvez profiter de la même expérience de messagerie. Et aujourd’hui, tous les principaux opérateurs et fabricants de téléphones mobiles ont adopté le RCS comme standard — sauf Apple. Apple refuse d’adopter le RCS et continue de s’appuyer sur les SMS lorsque les personnes possédant un iPhone envoient des messages à des personnes possédant un téléphone Android, ce qui signifie que leurs textos restent bloqués dans les années 1990.

Sur le papier, le RCS est proche d’iMessage. C’est l’équivalent d’une expérience moderne du SMS. Il y a les accusés de réception, le chiffrement des conversations, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi et plus encore.

Apple ne semble pas intéressé, du moins pour le moment. En septembre, Tim Cook a été questionné au sujet d’un support pour iOS. Il a répondu : « Je n’entends pas nos utilisateurs demander que nous mettions beaucoup d’énergie là-dessus à ce stade ». Il a également déclaré : « achetez un iPhone à votre mère ».