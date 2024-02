La partie Neural Engine de la puce A18 des iPhone 16 connaîtra une amélioration notable pour notamment s’occuper des fonctionnalités d’intelligence artificielle que l’on retrouvera avec iOS 18, si l’on en croit les informations de l’Economic Daily News. Apple proposerait beaucoup plus de cœurs.

Les iPhone 16 se préparent à l’IA générative

Un moteur neuronal plus performant permettrait d’améliorer les performances des tâches d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. Si l’on en croit les nombreuses fuites, iOS 18 devrait proposer de nouvelles fonctionnalités d’IA générative pour Siri et d’autres applications comme Raccourcis, Messages ou encore Apple Music.

Tim Cook, le patron d’Apple, a déjà annoncé que la société travaille sur de l’IA générative avec une présentation qui aura lieu plus tard dans l’année. Il n’a pas précisé quand exactement. Mais étant donné que les rumeurs parlent d’iOS 18, il faut s’attendre à une présentation en juin à l’occasion de la WWDC 2024.

Concernant les iPhone 16, de précédentes fuites avaient suggéré que des fonctionnalités d’IA avec iOS 18 pourraient être réservées aux nouveaux smartphones. Il semblerait que l’information se confirme aujourd’hui avec la puce améliorée.

Il faut savoir que les iPhone 8 et X avaient 2 cœurs pour le Neural Engine. Apple est ensuite monté à 8 cœurs pour les iPhone XS, iPhone XR et les iPhone 11. Et depuis les iPhone 12, il y a 16 cœurs.

Les améliorations pour le Neutral Engine seront aussi d’actualité sur Mac avec la puce M4. Les différents Mac Apple Silicon ont déjà 16 cœurs de base pour le Neutral Engine. Et pour le coup, les premiers Mac avec la puce M4 ne devraient pas arriver avant la fin de 2024 ou le début de 2025.