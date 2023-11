Apple va proposer davantage d’intelligence artificielle avec iOS 18, mais certaines fonctionnalités seraient réservées aux iPhone 16, mettant de côté les anciens modèles.

Bloomberg avait révélé le mois dernier qu’Apple hésitait à l’approche choisie pour l’IA avec iOS 18. Le groupe peut se reposer exclusivement sur le cloud, réaliser toutes les tâches directement sur l’appareil ou avoir une approche hybride. Aujourd’hui, le leaker Tech_Reve affirme qu’Apple va proposer ses grands modèles de langage (LLM) via le cloud pour les iPhone et iPad existants, tandis que les iPhone 16 auraient le droit à des fonctionnalités d’IA fonctionnant directement sur l’appareil. Cela impliquerait des fonctionnalités exclusives pour les nouveaux modèles.

Une question peut se poser : est-ce que les nouveaux modèles auront un élément spécifique au niveau d’un composant qui servira à l’IA et sera donc utilisé pour proposer un bon fonctionnement en local ? Ou bien, est-ce qu’il s’agira d’une limitation virtuelle d’Apple pour pousser à l’achat du nouvel iPhone ? On se souvient que Siri était réservé à l’iPhone 4S au départ. Mais le jailbreak avait notamment permis de l’ajouter sur d’autres appareils, comme l’iPhone 4, et l’assistant fonctionnait très bien dessus.

Concernant iOS 18, les rumeurs ont fait été d’un Siri plus intelligent, d’une interaction remaniée entre Siri et l’application Messages, permettant aux utilisateurs de répondre à des questions complexes et de compléter automatiquement des phrases de manière plus efficace. Il faut aussi s’attendre à des playlists d’Apple Music générées automatiquement et une intégration avec des applications de productivité telles que Pages et Keynote, comme la rédaction assistée par IA.

