L’intelligence artificielle générative se précise un peu plus du côté d’Apple, avec de nouvelles fonctions dédiées qui arriveraient dès 2024, notamment du côté d’iOS 18 et de Siri selon Mark Gurman de Bloomberg.

De l’IA générative pour iOS 18

La mise en avant d’outils d’IA générative comme ChatGPT et Google Bard pousse les dirigeants d’Apple à réellement se pencher sur le sujet. Cela inclut notamment Craig Federighi (vice-président d’Apple chargé d’iOS et macOS), John Giannandrea (responsable de l’IA chez Apple) et Eddy Cue (responsable des différents services chez Apple).

Avec son équipe, John Giannandrea s’occuperait du développement d’une technologie qui va servir de baser pour un nouveau système d’intelligence artificielle chez Apple. Cette base va notamment permettre d’avoir un Siri plus intelligent qui serait prêt dès 2024. Est-ce qu’il s’agira d’un équivalent à ChatGPT façon Apple ou d’une autre solution ? Ce n’est pas précisé pour le moment.

Il y aura également de nouvelles fonctionnalités d’IA dans iOS 18, telles que des suggestions de réponses plus intelligentes dans Messages. Eddy Cue s’efforcerait aussi d’inclure des fonctionnalités telles que des playlists générées par IA dans Apple Music et explore la manière dont l’IA générative peut être utilisée dans les applications de productivité d’Apple, telles que Pages et Keynote.

Pour Craig Federighi, l’objectif est de faire le nécessaire pour que les fonctionnalités s’intègrent bien dans iOS 18 en 2024, notamment celles qui s’appuient sur le grand modèle de langage (LLM) d’Apple. Outre les fonctions évoquées auparavant, il y a celle qui permet de répondre à des questions complexes posées par les utilisateurs et de compléter automatiquement des phrases.

1 milliard de dollars par an

L’intelligence artificielle générative ferait également ses débuts au niveau de Xcode, l’outil d’Apple qui permet aux développeurs de concevoir leurs applications pour iOS, macOS, watchOS et tvOS. L’objectif est de leur donner un coup de pouce pour qu’ils puissent développer plus rapidement et plus facilement, afin de se rapprocher de ce que peut proposer GitHub Copilot.

D’autre part, Apple testerait de l’IA générative pour son assurance AppleCare afin d’aider les clients selon leurs requêtes (aide, réparation, etc).

À l’arrivée, Apple débourserait 1 milliard de dollars par an pour ses efforts de l’intelligence artificielle générative. Il reste actuellement quelques incertitudes en interne, notamment sur le fonctionnement. Est-ce que tout fonctionnera en local sur l’iPhone ? Via le cloud ? Ou un mix des deux ?