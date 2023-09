Tim Cook confirme qu’Apple se penche sur l’intelligence artificielle générative, la technologie qui est notamment utilisée pour des outils comme ChatGPT. L’idée est d’explorer davantage le secteur.

« Oui, nous embauchons dans ce domaine », a déclaré le patron d’Apple à la Press Association (PA), « je m’attends donc à ce que l’investissement augmente ». Il ajoute que l’intelligence artificielle « est omniprésente dans nos produits aujourd’hui — elle est à l’origine de la détection des chutes sur l’Apple Watch, de la détection des accidents, de la détection de la fibrillation auriculaire, de l’ECG, de la saisie prédictive sur l’iPhone… elle est littéralement omniprésente dans nos produits ».

Il ajoute que « bien sûr, nous menons également des recherches sur l’IA générative, donc oui, nous avons beaucoup de choses à faire ». Il ne précise pas toutefois ce qu’Apple a prévu dans le domaine. Peut-on s’attendre à une version bien meilleure de Siri pour rivaliser avec ChatGPT et d’autres outils ?

Tim Cook en a profité pour indiquer qu’Apple va continuer ses investissements au Royaume-Uni en ce qui concerne l’IA, notamment avec des embauches dans la région. D’ailleurs, le dirigeant poursuit sa tournée européenne et se trouve actuellement en Angleterre où il a rencontré le prince et la princesse de Galles, à savoir le Prince William et Kate Middleton.

