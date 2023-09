Apple s’intéresse à l’intelligence artificielle conversationnelle, au point de dépenser des millions de dollars par jour selon The Information. L’objectif est d’améliorer Siri et bien plus encore.

Un investissement pour l’IA conversationnelle

John Giannandrea, le responsable de l’intelligence artificielle chez Apple, se veut plutôt sceptique à l’égard des chatbots (comme ChatGPT). Il a malgré tout mis en place toute une équipe qui travaille sur l’IA conversationnelle, et ce il y a quatre ans maintenant. Une précédente rumeur a fait état d’un outil qui a pour nom « Apple GPT » et qui est pour le moment réservé à certains employés.

Il est vrai que les chatbots font beaucoup parler d’eux depuis que ChatGPT a fait ses débuts à la fin de 2022. Les grosses entreprises technologiques s’y mettent et misent beaucoup sur l’IA. C’est notamment le cas de Google et Microsoft. Apple est pour le moment en retrait par rapport à la concurrence, mais le fabricant compte bien rattraper son retard.

L’équipe Foundational Models d’Apple qui travaille sur l’IA conversationnelle ne comprend que 16 personnes, mais la société dépense des millions de dollars par jour pour former ses modèles de langage. La formation de grands modèles de langage nécessite beaucoup de matériel. Pour information, Sam Altman d’OpenAI (société qui gère ChatGPT) a déclaré que l’entreprise avait dépensé plus de 100 millions de dollars pour GPT-4.

Du mieux avec Siri et iOS 18

Apple cherche à se différencier des autres entreprises. Le groupe veut développer une fonction qui permettrait à un assistant vocal comme Siri d’automatiser des tâches à plusieurs étapes. Cette fonctionnalité est disponible sur iPhone aujourd’hui, mais le déroulement des opérations doit être configuré manuellement à l’aide de l’application Raccourcis. Avec iOS 18, Siri se mettrait à l’automatisation à commande vocale en plusieurs étapes.

Apple dispose également d’équipes d’IA qui travaillent sur des logiciels permettant de générer des vidéos et des images, ainsi que sur l’IA multimodale qui fonctionne avec des images, des vidéos et du texte. Le chatbot interne d’Apple est censé être plus performant que ChatGPT 3.5 et a été entraîné sur 200 milliards de paramètres. Mais les modèles plus récents d’OpenAI restent plus performants.