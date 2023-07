Apple veut rivaliser avec ChatGPT, Google Bard et les autres intelligences artificielles. Le groupe a donc conçu un chatbot, actuellement testé en interne. Selon Bloomberg, certains employés le nomment « Apple GPT ».

Un concurrent de ChatGPT par Apple

Apple a créé son modèle linguistique, connu en interne sous le nom d’Ajax. Ce framework a été créé l’année dernière pour regrouper les activités de développement de l’apprentissage automatique. Le système d’Apple s’appuie sur Jax, un framework de Google pour l’apprentissage automatique. D’ailleurs, Apple utilise Google Cloud, tout comme Amazon Web Services (AWS) et sa propre infrastructure réseau pour faire fonctionner tout cela.

Compte tenu de la popularité des chatbots comme ChatGPT, Apple craint d’être à la traîne dans le domaine des nouvelles technologies basées sur l’IA qui changeront la façon dont les utilisateurs interagissent avec les smartphones. Les employés d’Apple doivent obtenir un accès spécial pour accéder au chatbot sur laquelle l’entreprise travaille, et ses résultats ne peuvent pas être utilisés pour développer de nouvelles fonctionnalités de produits pour les clients. Il est utilisé pour le prototypage de produits et peut répondre à des questions basées sur les données qu’Apple a utilisées pour l’entraîner.

Apple dispose de plusieurs équipes qui travaillent sur l’intelligence artificielle et tentent de résoudre des problèmes tels que la protection de la vie privée. Même avec Siri, Apple a toujours été plus prudent que ses concurrents, visant à faire passer la vie privée avant la fonctionnalité. Apple a été critiqué pour les lacunes de Siri par rapport aux produits concurrents de Google, Microsoft, Samsung, Amazon et d’autres.

D’autre part, Bloomberg indique qu’Apple aurait envisagé de signer un contrat avec OpenAI (créateur de ChatGPT) et aurait testé la technologie d’OpenAI pour ses équipes d’entreprise, avant de finalement se rétracter.

Il n’y a aucune information concernant la potentielle date de sortie pour le public d’un tel chatbot par Apple. Malgré tout, il est précisé qu’Apple voudrait frapper fort en 2024 avec des annonces en lien avec l’intelligence artificielle.