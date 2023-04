S’il y a bien un point sur lequel beaucoup d’utilisateurs sont d’accord, c’est le fait que Siri n’est pas vraiment un assistant compétent. Il se trouve que les employés d’Apple sont du même avis, au point qu’il existe un manque d’ambition en interne selon The Information.

De sérieux problèmes avec Siri

Des dysfonctionnements organisationnels et un manque d’ambition ont entravé les efforts d’Apple pour améliorer Siri et sa technologie générale. Ce dysfonctionnement a conduit Apple à prendre de plus en plus de retard par rapport à des concurrents comme OpenAI (ChatGPT), Microsoft et Google, ce qui a conduit certains employés d’Apple à s’interroger sur l’avenir.

L’un des principaux problèmes est la fidélisation des employés. Selon The Information, Apple a perdu trois de ses ingénieurs qui sont partis chez Google : Srinivasan Venkatachary, Steven Baker et Anand Shukla. Ces employés ont initialement rejoint Apple en 2019, lorsqu’Apple a acquis leur startup Laserlike. Ces ingénieurs travaillaient sur les fonctions de recherche de Siri, mais ils ont été séduits par Google car ils pensaient que l’entreprise serait un meilleur endroit pour travailler sur les grands modèles de langage (LLM). Il s’agit de la technologie que l’on retrouve notamment chez ChatGPT et Google Bard.

Ce fut une affaire assez sérieuse, au point que Sundar Pichai, le patron de Google, a lui-même essayé de séduire les ingénieurs. En réponse, Tim Cook, le patron d’Apple, a essayé de les garder, mais il n’a pas réussi.

Des employés n’aiment vraiment pas l’assistant d’Apple

Au sein d’Apple, Siri reste largement tourné en dérision par les employés. À un moment donné, l’équipe travaillant sur le casque de réalité mixte aurait été tellement frustrée par Siri qu’elle aurait envisagé de créer d’autres méthodes pour contrôler le casque à l’aide de la technologie vocale.

L’un des blocages auxquels Siri est confronté est que les hauts responsables d’Apple craignent que l’assistant ne commette des erreurs majeures dans ses réponses. En réalité, de multiples incidents qui ont touché Siri ont conduit les employés à être sceptiques quant à la capacité d’Apple à égaler la technologie qui fait tourner des outils comme ChatGPT.

Cet article détaillé de The Information rejoint celui du New York Times, expliquant le mois dernier qu’Apple rencontrait beaucoup de problèmes avec la structure de Siri. Cela explique le retard par rapport à la concurrence.