L’intelligence artificielle est très présente de nos jours, notamment avec des outils comme ChatGPT qui font beaucoup parler d’eux. Pas plus tard qu’hier, OpenAI a dévoilé GPT-4, la nouvelle version de son IA qui alimentera notamment ChatGPT pour toujours plus de précision. Qu’en est-il chez Apple ?

Un équivalent de ChatGPT par Apple en préparation

Selon le New York Times, des ingénieurs d’Apple testent une intelligence artificielle capable de générer du texte et des commandes. Les tests ont lieu chaque semaine, notamment parce que ChatGPT explose et qu’Apple se rend compte qu’il ne faudrait pas arriver trop tard sur ce terrain.

Plusieurs ingénieurs travaillent dessus, dont des membres de l’équipe de Siri. Cela fait suite à un récent sommet d’Apple où il a justement été question d’intelligence artificielle.

Une conception particulière pour Siri

Ce travail intervient alors que Siri est en difficulté. Ces technologies d’IA de nouvelle génération ont mis en évidence la façon dont Siri, Alexa et d’autres assistants vocaux ont perdu leur avance, explique le New York Time. Siri, en particulier, a été confronté à de nombreux obstacles qui l’ont empêché d’apporter des améliorations significatives. L’ancien ingénieur d’Apple John Burkey, qui a travaillé sur Siri et a été chargé de l’améliorer en 2014, révèle que l’assistant vocal reposait sur un « code compliqué dont la mise à jour avec des fonctionnalités de base prenait des semaines ».

Sa conception a rendu très difficile l’ajout de nouvelles fonctionnalités par les ingénieurs. Par exemple, la base de données de Siri contient une grande liste de phrases dans près de deux douzaines de langues, ce qui en fait « une grosse boule de neige ». Si quelqu’un veut ajouter un mot à la base de données de Siri, « il se retrouve dans une grosse pile », explique John Burkey. Cela signifie que des mises à jour simples, comme l’ajout de nouvelles phrases à l’ensemble des données, nécessitent la reconstruction de l’ensemble de la base de données Siri, ce qui peut prendre jusqu’à six semaines. L’ajout de fonctionnalités plus complexes, comme de nouveaux outils de recherche, peut prendre jusqu’à une année entière.

À quand l’équivalent de ChatGPT par Apple ? Ce n’est pas précisé, il faudra donc patienter.