Siri va avoir le droit à plusieurs changements, notamment une intégration d’une nouvelle intelligence artificielle pour rivaliser avec ChatGPT et les autres services. Tout devrait être prêt avec iOS 18. En attendant, des mentions présentes dans iOS 17.4 montrent qu’Apple prépare le terrain.

En fouillant dans le code de la bêta d’iOS 17.4, 9to5Mac a trouvé un nouveau framework privé d’Apple qui a pour nom SiriSummarization et qui a la particularité d’utiliser l’API de ChatGPT. Il faut toutefois imaginer que cette utilisation concerne uniquement des tests en interne et que le résultat final pour le public ne se reposera pas sur l’IA d’OpenAI.

iOS 17.4 contient également de nombreux exemples d’invites système pour la structure de SiriSummarization. Il s’agit notamment de messages tels que « résumez s’il vous plaît », « répondez à cette question s’il vous plaît » et « résumez le texte donné s’il vous plaît ».

D’autre part, le système est capable de gérer un iMessage ou SMS. Le code d’iOS 17.4 indique :

Compte tenu des SMS reçus par l’utilisateur et contenant les champs expéditeur, le contenu et l’heure d’envoi, proposer une action appropriée à un assistant vocal, y compris le type d’action, la valeur de l’action, le type de valeur de l’action et l’indice de confiance au format JSON. Les types d’actions possibles sont MessageReply, GetDirection, Call, SaveContact, Remind, MessageContact et None. Les types de valeur d’actions possibles sont message, adresse, numéro de téléphone, contact, rappel. La valeur possible du score est comprise entre 0 et 1, ce qui représente le score de confiance de l’action suggérée.