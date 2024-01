Une équipe d’Apple composée de 121 employés travaillant sur Siri et l’intelligence artificielle à San Diego aux États-Unis va cesser d’exister, du moins dans sa forme actuelle. Cela s’explique par une nouvelle organisation.

Apple change ses plans pour une équipe de Siri

Le groupe d’employés, connu sous le nom de Data Operations Annotations, a été informé cette semaine qu’il serait transféré à Austin au Texas pour fusionner avec la partie texane de la même équipe. Selon Bloomberg, Apple a indiqué à ses employés qu’ils ont jusqu’à la fin du mois de février pour décider s’ils allaient déménager. S’ils ne le font pas, ils seront licenciés le 26 avril.

Le groupe, qui a également des bureaux en Chine, en Inde, en Irlande et en Espagne, est chargé d’améliorer Siri en écoutant les requêtes adressées à l’assistant et en déterminant s’il a entendu et traité les questions avec précision. Les employés de San Diego se sont concentrés sur l’utilisation de Siri en hébreu, en anglais et dans plusieurs dialectes de l’espagnol, du portugais, de l’arabe et du français.

« Les équipes Data Operations Annotations aux États-Unis sont réunies sur notre campus d’Austin, où la majorité de l’équipe est déjà basée », a déclaré une porte-parole d’Apple. « Tous les employés actuels auront la possibilité de continuer à travailler pour Apple à Austin », a-t-elle ajouté, précisant qu’Apple « est profondément engagé à San Diego » et que le fabricant continue d’embaucher sur place pour ce qui est des ingénieurs.

Un changement de ville surprise

Cette décision d’être transférés à Austin a surpris les employés. Ils savaient déjà qu’ils allaient changer d’endroit (Apple leur avait au départ annoncé un changement de bureau dans la même ville pour la fin janvier), mais ils ne s’attendaient pas du tout à changer de ville et encore moins d’État (il y a plus de 2 000 km entre San Diego et Austin).

Cette mesure pourrait entraîner le départ de plusieurs dizaines de travailleurs d’Apple. Les employés qui souhaitent déménager à Austin d’ici à la fin du mois de juin pourront conserver leur poste. L’entreprise offre une prime de déménagement de 7 000 dollars. Ceux qui choisiront de quitter Apple verront leur poste supprimé et recevront quatre semaines d’indemnités de licenciement + une semaine supplémentaire pour chaque année travaillée. Ils bénéficieront également de six mois d’assurance maladie.

De l’IA au programme

À noter qu’un petit nombre d’employés du groupe ont commencé à aider Apple à passer à des produits d’IA basés sur de grands modèles de langage (LLM). Ces employés examinent maintenant les requêtes potentielles adressées à Siri et choisissent parmi une poignée de réponses. Ils doivent ensuite expliquer leur décision. Apple dévoilera ses efforts en IA lors de la WWDC 2024 en juin prochain, avec iOS 18 notamment.