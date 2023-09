Les différents iPhone 16 de 2024 vont embarquer les puces A18 et A18 Pro selon les informations de l’analyste Jeff Pu partagées avec MacRumors. Il ne serait donc pas question de la puce A17 Pro sur les iPhone 16 et 16 Plus.

Depuis quelques générations, Apple ne propose plus la même puce sur l’ensemble des iPhone. Les modèles Pro ont le droit à la dernière puce en date, là où les modèles standard et Plus ont celle de l’an dernier. Cette année par exemple, les iPhone 15 Pro et Pro Max ont le droit à l’A17 Pro, là où les iPhone 15 et 15 Plus ont l’A16 qui était déjà disponible en 2022 avec les iPhone 14 Pro et Pro Max.

Pour 2024, Apple proposerait la puce A18 sur les iPhone 16 et 16 Plus, et l’A18 Pro sur les iPhone 16 Pro et Pro Max. Les deux puces auraient le procédé de gravure N3E. Cela fait référence à la deuxième génération de processus de gravure en 3 nm par TSMC. Elle coûte moins cher et propose un meilleur taux de rendement en comparaison avec le N3B, qui se veut le procédé de gravure en 3 nm de première génération qui est utilisé avec la puce A17 Pro des iPhone 15.

Nous avons encore le temps avant de découvrir les iPhone 16. Rendez-vous en septembre 2024…