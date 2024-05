Apple reprend des couleurs en Chine, avec les ventes d’iPhone qui ont augmenté de 12% sur le mois de mars. Cela fait suite à des promotions proposées par Apple et les revendeurs locaux.

Les expéditions de smartphones de marque étrangère en Chine ont augmenté de 12% en mars pour atteindre 3,75 millions d’unités, contre 3,35 millions un an plus tôt, selon des données de l’Académie chinoise des technologies de l’information et de la communication (CAICT). L’organisme est directement lié au gouvernement chinois.

Bien que les données ne mentionnent pas explicitement Apple, l’entreprise est le principal fabricant étranger de téléphones sur le marché chinois.

Apple et les revendeurs proposaient certains modèles iPhone 15 avec 10% de réduction. Il est rare qu’Apple baisse le prix de ses smartphones, quelques mois à peine après leur sortie. Cela s’est expliqué par quelques difficultés au niveau des ventes et le fait que des constructeurs locaux comme Huawei ont réussi à frapper beaucoup plus fort.

Les baisses de prix ont donc stimulé la demande et ont contribué à la croissance de l’entreprise sur le marché chinois. Il s’agit d’un revirement important par rapport aux deux premiers mois de 2024, au cours desquels Apple a vu ses ventes chuter de 37%.

Apple a enregistré un chiffre d’affaires de 16,37 milliards de dollars pour le deuxième trimestre de son année fiscale 2024 qui s’est achevé le 30 mars dans la région de la Grande Chine, soit une baisse de 8,1%. Cela reste un chiffre supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 15,59 milliards de dollars.