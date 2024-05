Apple publie les résultats financiers du deuxième trimestre de son année fiscale 2024, ce qui correspond au premier trimestre dans notre calendrier. Celui-ci est généralement le plus calme de l’année.

Ce trimestre a été l’occasion pour Apple de lancer deux produits. Il y a l’Apple Vision Pro à partir de 3 499 dollars. Le casque est uniquement disponible aux États-Unis pour le moment, mais nous savons déjà qu’il arrivera en Europe et en Chine en 2024. En réalité, des rumeurs suggèrent même une sortie internationale avant la WWDC 2024 en juin. L’autre produit lancé a été le MacBook Air M3.

Le chiffre d’affaires d’Apple a été de 90,75 milliards de dollars, contre 94,84 milliards de dollars à la même période un an plus tôt, soit une baisse de 4,31%. Le bénéfice net s’établit à 23,64 milliards de dollars, là où ce fut 24,16 milliards de dollars à base comparable, soit une baisse de 2,15%. Le bénéfice par action est de 1,53 dollar, contre 1,52 dollar auparavant.

Voici le détail :

Trimestre un peu compliqué comme nous pouvons le voir avec beaucoup de baisses. Les Mac s’en sortent contrairement aux iPhone. Les téléphones ont notamment vu leurs ventes reculer en Chine.

Il est bon de noter qu’Apple arrive malgré tout à avoir des résultats supérieurs aux attentes des marchés. Ils misaient sur un chiffre d’affaires de 90,01 milliards de dollars et un revenu par action de 1,50 dollar. Aussi, la société a annoncé le rachat d’actions pour un montant supplémentaire de 110 milliards de dollars. Cela explique pourquoi l’action AAPL est en hausse de 4,02% à 179,99 dollars en post-séance à la Bourse.

Tim Cook, patron d’Apple :

Apple annonce aujourd’hui un chiffre d’affaires de 90,8 milliards de dollars pour le trimestre de mars, dont un record historique pour les services. Au cours du trimestre, nous avons été ravis de lancer l’Apple Vision Pro et de montrer au monde le potentiel de l’informatique spatiale. Nous nous réjouissons également de l’annonce d’un produit passionnant la semaine prochaine et d’une incroyable Worldwide Developers Conference le mois prochain. Comme toujours, nous nous attachons à fournir les meilleurs produits et services à nos clients, tout en respectant les valeurs fondamentales qui nous animent.

Luca Maestri, directeur financier d’Apple :

Grâce aux niveaux très élevés de satisfaction et de fidélité des clients, notre base active d’appareils installés a atteint un nouveau record historique pour tous les produits et tous les segments géographiques, et nos performances commerciales ont conduit à un nouveau record de bénéfice par action pour le trimestre de mars. Compte tenu de notre confiance dans l’avenir d’Apple et de la valeur que nous attribuons à nos actions, notre conseil d’administration a autorisé le rachat d’actions pour un montant supplémentaire de 110 milliards de dollars. Nous augmentons également notre dividende trimestriel pour la douzième année consécutive.