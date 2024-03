Ce 8 mars marque la commercialisation du nouveau MacBook Air avec la puce M3. Apple l’a annoncé en début de semaine et il est déjà là. Ceux qui l’ont commandé le premier jour le reçoivent aujourd’hui. Et pour les autres, il est possible de se le procurer immédiatement.

La principale nouveauté du MacBook Air de 2024, que ce soit pour le modèle de 13 pouces ou celui de 15 pouces, est la présence de la puce M3. Il n’y a pas de surprise au niveau de la puissance, puisque la puce est déjà présente dans le MacBook Pro sorti à l’automne 2023. Le gain est de 20% au niveau du processeur. Les tests ont été publiés hier.

Apple en a également profité pour améliorer le Mac portable au complet. On retrouve notamment le support du Wi-Fi 6E pour toujours plus de débit Internet. Il y a également la possibilité d’utiliser deux écrans externes lorsqu’ils sont connectés au MacBook Air M3. Enfin, il y a du mieux au niveau des micros et un système anti-trace de doigt sur le modèle avec le coloris minuit.

Le MacBook Air M3 est disponible à l’achat à partir de 1 299 euros. On le retrouve chez Apple, ainsi que plusieurs revendeurs :

