Vous voulez disposez du « meilleur ordinateur grand public pour l’IA » (dixit Apple) ? Alors c’est le moment de cliquer sur le bon lien. Le MacBook Air équipé du processeur M3 est désormais disponible à la précommande chez tout un tas de revendeur. Pour rappel, l’ultra portable d’Apple (dont nous avons avions fait un retour assez élogieux dans cet article), bénéficie désormais de la toute puissance du M3, ce qui se traduit par des performances améliorées sur l’affichage 3D (+60% de perfs sur certains jeux comme No Man’s Sky), + 40% de perfs sur Photomator (par rapport au MacBook Air M1), +35% de perfs sur Excel (toujours par rapport au modèle M1) et carrément 13 fois plus rapide sous Final Cut Pro…pour les clients qui n’auraient pas encore effectué de mise à niveau vers un Mac Apple Silicon ! Le nouveau modèle dispose aussi du Wi-Fi 6E et de deux ports Thunderbolt/USB 4.

Pour rappel, le nouveau MacBook Air M3 est disponible à partir de 1 299 euros. Pour ce prix, on a droit au modèle 13 pouces avec un CPU (processeur) à 8 cœurs, un GPU (puce graphique) à 8 cœurs, un Neural Engine de 16 cœurs, 8 Go de RAM, et 256 Go de stockage. Les options au max permettent de bénéficier de 10 cœurs pour le GPU, jusqu’à 24 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage. Le modèle de 15 pouces, est proposé à partir de 1 599 euros. Ls specs sont sensiblement les mêmes, soit un CPU à 8 cœurs, un GPU à 10 cœurs, un Neural Engine de 16 cœurs, 8 Go de RAM, et 256 Go de stockage. Le modèle 15 pouces « toutes options » dispose de 24 Go de RAM et de 2 To de stockage pour un prix de 2 979 euros tout de même… Plusieurs coloris sont disponibles, soit minuit, lumière stellaire, gris sidéral et argent.

Le MacBook Air M3 peut être commandé chez les revendeurs suivants :

MacBook Air 13 pouces M3:

MacBook Air 15 pouces M3: