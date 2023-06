Il est là, entre nos mimines impatientes, et il va y rester. Le MacBook Air M2 15,3 pouces tout en livrée noire est arrivé il y a quelques jours à notre rédaction. Jamais Apple n’avait encore produit un Mac portable en dessous des 2000 euros doté d’un écran de 15,3 pouces. L’iBook ainsi que les précédents modèles de MacBook Air n’ont pas dépassé les 13-14 pouces (14,1 pouces max pour l’iBook il y a près de 20 ans). Alors, que vaut cette mouture grand format du célèbre MacBook Air ? Soyez rassurés : à moins que vous n’ayez besoin de lui raccorder de nombreux périphériques, ce MacBook Air M2 coche cette fois toutes les cases ! Notre prise en main de cette superbe machine :

Beau comme Zorro

Dans sa livrée noire (Minuit), le MacBook Air M2 15 pouces explose de classe dès la sortie sa sa boite. C’est véritablement l’un des plus bel ordinateur que votre serviteur a jamais eu à utiliser. Ultra fin, assez léger (1,5 kilos tout de même), composé de beaux matériaux et bien sur produit avec un soucis de la finition presque maniaque, ce MacBook Air fait le grand saut de l’élégance comparativement au PC « gaming » MSI qui commençait à me tenir lieu de brouette. La configuration est toujours aussi simple et claire, et je note avec satisfaction la phase d’enregistrement de mon empreinte (car oui, ce MacBook Air s’ouvre par simple contact du doigt, sans avoir besoin de rentrer un mot de passe !).

Le Trackpad géant du MacBook Air M2 est un vrai plaisir à l’usage

Un écran LCD remarquable

Le MacBook Air M2 s’allume sans devoir passer par la case recharge : la Machine qui m’a été livrée mercredi dernier avait la batterie pleine… et il reste encore du jus à l’heure d’écrire ces lignes ! C’est peu dire que les 18 heures annoncées par Apple ne sont sans doute pas du tout exagérées. Lorsque l’écran s’allume la première fois pour la configuration de l’appareil, c’est déjà la claque : la dalle Liquid Retina envoie du lourd, une excellente impression qui sera confirmée un peu plus tard avec le visionnage de contenus Apple TV+ et YouTube 4K. Bien de que de technologie LCD, le Liquid Retina du MacBook Air M2 est une merveille d’écran, qui met à l’amende l’affichage de mon PC (so long vieux frère…). Contraste excellent – mais pas parfait – dans les noirs (malgré le LCD), résolution élevée (2 880 x 1 864 pixels), luminosité max à se crever les yeux, uniformité parfaite de l’éclairage de la dalle, angle de vision très élevé, c’est une quasi master class. La partie sonore est à l’avenant avec pas moins de 6 HP intégrés qui délivrent un son vraiment précis et clair, avec des basses relativement puissantes, à l’aise aussi dans les enregistrements en spatial audio. Une belle réussite et surtout une sacré surprise sachant que le MacBook Air n’est généralement pas réputé pour la qualité de ses HP.

Performances : M2 (what else ?)

Concernant les performances, le processeur M2 assure le cachou comme on peut s’en douter. Plusieurs essais de professionnels de l’image et du son prouvent que l’appareil est à l’aise avec les poids lourds que sont Final Cut Pro ou Photoshop. Mais car il y a un gros mais… le MacBook Air M2 dispose d’un nombre TRES limité de ports, soit deux ports USB-C seulement. C’est tout ? Oui, c’est tout. Alors certes, on pourra sans doute s’en sortir avec une sacoche pleine d’adaptateurs USB vers USB-C, mais pour un ultra portable, c’est tout de même fort dommage. Dans la liste des reproches, on note aussi l’absence du Wi-Fi 6E, et pour les plus pointilleux, l’encoche bien visible en haut de l’écran. Tout à fait personnellement aussi, je remarque qu’il faut un certain temps pour bien s’habituer au clavier.

Une (presque) alternative abordable au MacBook Pro 14 pouces

Dans l’ensemble, ce MacBook Air M2 est une superbe machine, aussi belle à regarder que performante à l’usage. Son écran 15 pouces permet enfin de ne pas trop s’esquinter les yeux durant les longues séances de travail, la partie son a drastiquement évolué, l’autonomie est incroyable et le M2 s’avère plus que largement suffisant pour la plupart des tâches, y compris les plus lourdes. A 1599 euros, ce n’est toujours pas le MacBook Air d’entrée de gamme dont on rêverait vraiment, mais cela reste une excellente alternative au MacBook Pro 14 pouces pour peu que l’on n’ait pas besoin d’une foultitude de ports…

