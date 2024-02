Il a déjà été dit que l’Apple Vision Pro devrait être disponible dans plusieurs pays avant la WWDC 2024 en juin et Ming-Chi Kuo réitère cette information aujourd’hui.

Une sortie dans plusieurs pays pour « bientôt »

À date, l’Apple Vision Pro est uniquement disponible à l’achat aux États-Unis. Apple a déjà dit que d’autres pays l’auront, sans pour autant communiquer une date de sortie précise ni un prix. Selon Kuo, le lancement à l’international se fera avant la WWDC de juin. La liste des pays concernés n’est cependant pas communiquée.

Étant donné que visionOS est disponible en anglais, on peut se douter que des régions comme le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie auront le droit au casque. Mais dans le même temps, une précédente fuite a révélé qu’Apple faisait d’ores et déjà le nécessaire pour traduire visionOS en français, en allemand, en italien et en espagnol. Un lancement prochain pour les pays de l’Europe de l’Ouest est donc fort possible.

Aux États-Unis, le casque débute à 3 499 dollars. Reste à savoir quel sera le prix en euros. Si l’on fait la conversion et qu’on ajoute la TVA (le prix de 3 499 dollars est hors taxe), alors on devrait se rapprocher des 3 900 euros comme premier prix. Les 4 000 euros seront largement dépassés pour ceux qui veulent davantage de capacité de stockage.