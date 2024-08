Un nouveau Mac mini est en préparation chez Apple et il aura une particularité : il sera bien plus petit que le modèle actuel selon Bloomberg.

Le nouveau Mac mini verra le jour d’ici la fin de 2024 et embarquera les puces M4 et M4 Pro pour ceux qui veulent réellement de la puissance. Mais au-delà du gain de performances, c’est surtout au niveau du design qu’Apple va proposer des changements. Le nouveau Mac aurait une taille presque similaire à celle d’une Apple TV. Ce sera le plus petit ordinateur jamais conçu par Apple.

Malgré un design général plus petit, le nouveau Mac mini pourrait être plus grand que la version actuelle en ce qui concerne la hauteur. Le modèle actuel mesure 3,58 cm de haut. Le nouveau modèle sera toujours doté d’une coque en aluminium.

Apple a testé des Mac mini dotés d’au moins trois ports USB-C à l’arrière, en plus d’une zone pour brancher le câble d’alimentation et un port HDMI.

Dans le détail, Apple prépare deux Mac mini qui ont pour noms de code J773. Le premier embarque la puce M4, la même que l’on retrouve dans l’iPad Pro, et le second dispose de la puce M4 Pro. Apple n’a pas encore annoncé cette puce, mais elle supportera davantage de RAM et proposera une puissance graphique accrue.

Les fournisseurs d’Apple prévoient de commencer à expédier ce mois-ci des exemplaires du Mac mini M4, en vue d’une commercialisation plus tard dans l’année. Les modèles équipés de la puce M4 Pro ne seront pas prêts pour les consommateurs avant le mois d’octobre.