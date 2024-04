Apple a bien prévu la sortie d’un nouveau Mac mini, mais celui-ci aura la puce M4 et non M3. Apple zapperait complètement un modèle M3 selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

L’actuel Mac mini a vu le jour en janvier 2023 avec les puces M2 et M2 Pro, deux ports Thunderbolt 4 supplémentaires, un port HDMI 2.1 (sur le modèle M2 Pro), le support du Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Il n’y a pas eu de nouveau modèle en ce début de 2024 avec les puces M3 et M3 Pro.

Le projet d’Apple est de proposer un nouveau Mac mini à la fin de 2024 ou au début de 2025, selon Gurman. On retrouvera ici les puces M4 et non M3. Celles-ci miseront notamment sur l’intelligence artificielle.

Le fait de sauter une génération est déjà arrivé pour d’autres Mac. Dans le cas de l’iMac par exemple, Apple est passé du modèle M1 au modèle M3, sans jamais proposer une version M2.

Voici le calendrier de sortie des prochains Mac selon les fuites :