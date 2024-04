Apple progresse dans le développement des Mac équipés des puces M4 et vise une sortie pour la fin de 2024, selon Bloomberg. Les nouveaux processeurs miseront notamment sur l’intelligence artificielle.

Plus de puissance et de l’IA pour les Mac M4

Apple serait sur le point de produire la puce M4, qui devrait être déclinée en au moins trois variantes. Les noms de code sont Donan pour l’entrée de gamme, Brava pour le milieu de gamme et Hidra pour le haut de gamme. La puce Donan sera utilisée dans le MacBook Pro, les MacBook Air et le Mac mini, tandis que la puce Brava sera utilisée dans les MacBook Pro et Mac mini haut de gamme.

Pour sa part, la puce Hidra est destinée au futur Mac Pro. Cela pourrait donc suggérer un processeur M4 Ultra ou Extreme. En ce qui concerne le Mac Studio, Apple teste des versions avec une puce inédite de l’ère M3 et une variante boostée du processeur M4 Brava.

Dans le détail, Apple devrait logiquement annoncer les M4, M4 Pro et M4 Max. Vient ensuite la possibilité de voir un modèle M4 Ultra ou Extreme pour toujours plus de puissance.

Niveau mémoire vive, les Mac de bureau devraient supporter jusqu’à 512 Go de RAM. La limite actuelle est de 192 Go.

Quel sera le processus de gravure ? Les puces M4 sont annoncées pour rester avec une gravure en 3 nm, à l’instar des modèles M3. Il est toutefois possible que TSMC, qui s’occupe de la production, passe sur une version améliorée de son processus pour proposer une consommation d’énergie réduite, tout en proposant un gain pour les performances. Apple prévoit également d’ajouter un moteur neuronal nettement amélioré, doté d’un plus grand nombre de cœurs pour les tâches d’intelligence artificielle.

L’iMac, le MacBook Pro et le Mac mini auront les puces M4 en premier, ce sera à la fin de 2024. Il y aura ensuite le MacBook Air au printemps 2025 et le Mac Studio et le Mac Pro à la fin 2025.