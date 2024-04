Les dates de sortie des Mac qui seront équipés des puces M4 se dévoilent aujourd’hui grâce aux informations de Mark Gurman de Bloomberg. Les premiers modèles arriveront à la fin de 2024.

Dates de sortie pour les Mac M4

Le MacBook Pro de 14 pouces verrait le jour à la fin de 2024 et fera partie des premiers modèles avec la puce M4. Un nouvel iMac de 24 pouces devrait également être disponible à cette période.

Viendront ensuite les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M4 Pro et M4 Max, avec une arrivée entre la fin de 2024 et le début de 2025. Apple annoncerait à la même période un nouveau Mac mini disponible avec les puces M4 et M4 Pro.

Pour les nouveaux MacBook Air de 13 et 15 pouces avec la puce M4, ce serait au printemps 2025. On retrouverait par la suite le nouveau Mac Studio avec une puce M4 « haut de gamme » pour la mi-2025. Le modèle précis du processeur n’est pas communiqué. Enfin, Apple proposerait son nouveau Mac Pro au cours du second semestre de 2025 avec la puce M4 Ultra.

Quelques détails ont déjà été dévoilés pour les puces M4. Les noms de code sont Donan pour l’entrée de gamme, Brava pour le milieu de gamme et Hidra pour le haut de gamme. Niveau mémoire vive, les Mac de bureau devraient supporter jusqu’à 512 Go de RAM. La limite actuelle est de 192 Go. Pour la production, on resterait sur un processus de gravure en 3 nm. Il est toutefois possible que TSMC, qui s’occupe de la production, passe sur une version améliorée de son processus pour proposer une consommation d’énergie réduite, tout en proposant un gain pour les performances.

Un élément notable est qu’Apple miserait beaucoup sur l’intelligence artificielle avec ses puces M4. Cela se traduirait notamment par un plus grand nombre de cœurs pour les tâches d’IA.