Les rumeurs concernant les coloris des iPhone 16/16 Pro se bousculent, et il est sans doute temps de faire un petit point synthétique à 5 mois de la présentation des nouveaux modèles. Le leaker chinois Fixed focus digital a confirmé il y a peu les nouveaux coloris des prochaines gammes d’iPhone 16/16 Pro, des coloris qui avaient d’ailleurs déjà été évoqués lors de précédentes rumeurs. Les iPhone 16 (non Pro) bénéficieraient ainsi de deux coloris supplémentaires, soit le blanc et le violet, en plus donc du bleu, du rose, du jaune, du vert et du noir qui étaient déjà présents avec l’iPhone 15. A noter que le leaker indique que ces coloris seront disponibles pour le modèle iPhone 16 Plus, mais l’on voit mal pour quelles raisons Apple ne les proposerait pas pour le modèle de base. A noter que selon une autre fuite, le dos en verre de la gamme iPhone 16/16 Plus pourrait aussi être teinté dans la masse,. ce qui donnerait un aspect plus premium à l’appareil.

Les 7 coloris supposés des iPhone 16/16 Plus

Une autre source chinoise confirme aussi les quelques changements apportés aux coloris de la gamme d’iPhone 16 Pro/Pro Max. Le Titane naturel serait toujours présent, mais le bleu Titane laisserait sa place au Rose/Désert Titane. Le Blanc Titane serait ainsi remplacé par un « Blanc Argenté » Titane, et le Noir Titane évoluerait en Noir Spatial Titane. La finition du dos des iPhone 16 Pro serait de type glossy, un aspect qui n’empêcherait pas la surface en titane d’être moins susceptible de se rayer que sur les précédents modèles.

